ПУТИН ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Кульминацией борьбы против коронавируса и его последствий стало состоявшееся в среду телеобращение президента Владимира Путина к россиянам. Он объявил следующую неделю нерабочей и призвал всех оставаться дома. Кроме того, глава государства анонсировал дополнительные меры поддержки для тех, кто пострадал от коронавируса – он пообещал отсрочку по кредитам физлицам и налогам для бизнеса, а впоследствии – рассрочку по их уплате. Гражданам, оказавшимся на больничном, он предложил рассчитывать его из суммы не менее одного МРОТ, а для безработных – увеличить пособие с 8 до 12 тыс рублей. Отдельно Путин анонсировал ряд мер по поддержке семей с детьми, автоматическому продлению пособий и льгот, а также заблаговременным выплатам ветеранам. Он также заявил о необходимости переноса голосования о поправках в конституцию с 22 апреля на более позднюю дату.

За день до обращения Путин посетил карантинный центр по коронавирусу в Коммунарке, прошел по нескольким палатам и пообщался с одним из пациентов. Он оценил уровень готовности медучреждения к сопротивлению заболеванию, а позже в Кремле заявили, что необходимо быть готовыми к худшему сценарию. Затем, на встрече с бизнесменами, Путин сообщил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся. Тем не менее, он высказал мнение, что коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, как это обозначено в оптимистичных прогнозах. Сам президент не соблюдает карантин, работает в обычном режиме и по-прежнему здоровается с людьми за руку, но его встречи и выезды из Москвы минимизированы.

КАРАНТИН В ДЕЙСТВИИ

В качестве одной из мер, препятствующих распространению коронавируса в РФ, Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. В Кремле заверили, что предстоящую выходную неделю не будут компенсировать за счет майских праздников. Работать непрерывно будут лишь предприятия, от которых зависит жизнеобеспечение. Остальные, в том числе, банки, биржи и общественный транспорт, будут работать по графику выходного дня или собственному особому режиму. В Кремле заявили, что приветствуется дистанционная работа, без контакта с людьми. Роструд проконтролирует соблюдение работодателями "выходной недели".

О закрытии или ограничении работы в эти дни уже объявили торговые сети, ТЦ, кинотеатры, пункты общественного питания и другие места досуга. Полностью закрываются сети, не связанные с продажей продуктов и товаров первой необходимости, прочие будут работать в полном режиме, закрыв лишь "необязательные" отделы. Полноценно работать будут аптеки, продуктовые магазины. Коммунальные службы и энергетики, напротив, готовятся к усиленной нагрузке и обещают обеспечить бесперебойное функционирование. При этом работающие предприятия будут принимать повышенные меры по обеспечению дезинфекции. Вопрос возможности продления нерабочей недели по всей России будет решаться, исходя из ситуации с развитием коронавируса.

НОВЫЕ НАЛОГИ

Путин озвучил и непопулярные налоговые меры. Он предложил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке с теми странами, которые не примут ее предложения, сказал президент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении. Минфин уже разъяснил, что налог повысят для транзитных юрисдикций, таких как Кипр, и начнут взимать в 2021 году. Мера не коснется выплат по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также займам иностранных банков.

Новация, по оценкам банков, уже вызвала отток вкладчиков, которые стремятся закрыть счета и снять наличные. Эксперты считают, что это связано с недопониманием налоговой инициативы. После разъяснений деньги опять вернутся в банки, а при необходимости ЦБ РФ предпримет необходимые меры для обеспечения ликвидности. При этом они напоминают о существовании способов ухода от налогообложения при выводе дивидендов за рубеж. Некоторые компании создают видимость работы себе в убыток, в то время как прибыль получает работающий с ними поставщик. Другие владельцы компаний просто оформляют займы из России собственным зарубежным компаниям, а потом не возвращают долг. Однако это не всегда работает для акционеров – прежде всего, свои средства защищают собственники. Поэтому не исключено, что часть средств останется в России и будет вложена в фондовый рынок.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛИВАНИЯ

На этой неделе большинство мировых регуляторов и финансовые власти стран объявляли о новых мерах поддержки экономики. Самой существенной стал пакет финансовой помощи в размере 2 трлн долларов, который выделила администрация США. Пакет мер, предложенных ЕК и уже одобренных Европарламентом, скромнее – он составляет 37 миллиардов евро, которые пойдут на оказание помощи европейским компаниям и предприятиям, в особенности, средним и малым, а также меры по предупреждению безработицы. Фонд солидарности ЕС для покрытия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения расширяют до 800 миллионов евро. Пакет российских мер озвучил Путин — компаниям малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС в ближайшие 6 месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

На этой неделе кабмин определил перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Помощь им будет оказана в приоритетном порядке. Для них Путин предложил в два раза — с 30% до 15% — снизить размер страховых взносов. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Путин подчеркнул, что она вводится не на несколько месяцев, а на перспективу. Президент также попросил ЦБ предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса, а также ввести на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Путин поручил правительству предложить и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора экономики, включая госгарантии. Новый пакет экономических мер будет опубликован в ближайшее время.

РЫНКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Мировые рынки на этой неделе отыгрывали масштабную поддержку экономики, заявленную финансовыми властями, и частично компенсировали падение последних недель. Несмотря на повышенную волатильность, биржи США, Европы и Азии набирали в день по 2-4%. Преимущественно росли акции компаний, которым была обещана приоритетная поддержка. При этом колебания в течение торговых сессий были значительными – в зависимости от динамики нефтяных цен, статистики и заявлений чиновников индексы росли или падали сразу на несколько процентных пунктов. То же происходило с нефтью. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE в ночь на четверг поднималась выше 30 долларов за баррель впервые с 20 марта, однако затем снова опускалась. Золото преимущественно росло в цене.

Российский рынок акций следовал в общем тренде, однако рост был менее существенный – на котировки влияла сильная зависимость от цен на нефть и нестабильность курса рубля. Последний находился по доллару близко к 80 рублям, по евро – к 85. Впрочем, эти показатели в течение недели варьировались, порой по нескольку раз за день преодолевая психологические отметки. В конце неделе на рынке наблюдался спад, причиной которого стало очередное ослабление рубля, спад нефтяных котировок и фиксация инвесторами прибыли. ЦБ РФ обещает при необходимости проводить аукционы "тонкой настройки" с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора. Поэтому значительных отклонений рубля от текущих уровней не ожидается, хотя временная волатильность все же не исключена.

ЗАКРЫТОЕ НЕБО

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Исключения составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегон пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой – для этого с каждой страной по дипломатическим каналам согласовывается количество рейсов. Большая часть аэропортов полностью или частично закрыли залы для международных вылетов. Так, "Шереметьево" закрыл два терминала с 20 марта и закроет третий с 1 апреля. Отменена и часть полетов внутри страны, РЖД также отменил часть поездов по РФ или снизил частоту их курсирования.

По оценке экспертов, ограничение продлится до тех пор, пока зарубежные страны и Россия не снимут карантин. Это произойдет, когда в странах, куда будут открыты рейсы, не выявят новых случаев заболевших. Оптимистичный сценарий – два месяца, но и это ввергнет авиаотрасль в огромные убытки. По обновленному прогнозу, потери мировой индустрии составят более 250 млрд долларов по сравнению с результатам прошлого года, причем на европейский континент приходится почти половина от общей суммы. Российские, как и другие авиакомпании, не выживут без прямой поддержки властей, и даже с ней восстановление займет годы, прогнозируют эксперты. В целом ограничения, к сожалению, необходимые сейчас, нанесут очень существенный урон не только авиации, но и экономике страны, и речь может идти о нескольких сотнях миллиардов рублей в месяц.

ОНЛАЙН-"ДВАДЦАТКА"

Экстренный саммит "группы двадцати", созванный для обсуждения борьбы с коронавирусом, впервые в истории прошел в онлайн-режиме. Главы государств общались по видеосвязи в закрытом от прессы режиме. В итоговом заявлении лидеры обозначили два основных направления деятельности: взаимодействие по непосредственной борьбе с COVID-19 и меры в социально-экономической сфере для минимизации негативного влияния пандемии. Одним из главных решений стала договоренность выделить средства ВОЗ для борьбы с COVID-19. Также "двадцатка" намерена обмениваться информацией о распространении коронавируса и его свойствах, увеличить производство изделий медицинского назначения. Министры здравоохранения G20 в апреле поделятся практикой борьбы с COVID-19 и выработают набор срочных совместных мероприятий.

На макроэкономическом уровне лидеры поставили задачи восстановить глобальный рост и сохранить стабильность рынков. "Двадцатка" также намерена оказать помощь нуждающимся в ней странам. Участники заявили о вливании в мировую экономику 5 трлн долларов в рамках своей фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для борьбы с последствиями пандемии. Президент России участвовал в онлайн-конференции из своего кабинета в Ново-Огарево. Путин дал мрачный прогноз — проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Он предложил ввести мораторий на ограничения по товарам первой необходимости, а также на период кризиса создать зеленые коридоры для медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, свободные от торговых войн и санкций.