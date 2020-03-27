МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Пенсионный фонд досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель из-за "выходной недели" в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе фонда.

"В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 марта средства направлены "Почте России" и другим доставочным организациям на предоставление выплат с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 миллиарда рублей, включая 17,7 миллиарда рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

Также 27 марта средства в размере 356 миллиардов рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 миллиарда рублей.