МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Банк России уточнил свои оценки счета текущих операций платежного баланса и внешнего долга РФ за 2019 год, сообщается на сайте ЦБ.

"По данным Банка России, профицит счета текущих операций в 2019 году составил 64,6 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда долларов годом ранее. Динамика была обусловлена главным образом сжатием положительного сальдо внешней торговли товарами из-за снижения стоимости экспортных поставок на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры", — говорится в сообщении.

"Одновременно выросло совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций: значимую роль сыграло увеличение выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, а также рост импорта услуг", — добавляет регулятор. В январе ЦБ оценивал положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за 2019 год в 70,6 миллиарда долларов.

Кроме того, по уточненным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2019 году составил 21,9 миллиарда долларов. Ранее ЦБ оценивал этот показатель в 26,7 миллиарда долларов.

ЦБ также увеличил оценку объема внешнего долга — до 490,8 миллиарда долларов. В январе ЦБ оценивал внешний долг 2019 года в 481,5 миллиарда долларов.

"По итогам 2019 года накопление иностранных обязательств превысило рост внешних активов, что обусловило сокращение чистой международной инвестиционной позиции Российской Федерации на 17,5 миллиарда долларов, до 356,5 миллиарда долларов", — также говорится в сообщении.