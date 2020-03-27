Уточнена одна из внесённых ко второму чтению поправок (расширен второй абзац).

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом вводить запрет на продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и прилегающих к ним территориях, на рассмотрение Думы документ планируется вынести 31 марта, сообщили РИА новости в комитете.

В комитете также уточнили агентству, что ко второму чтению поддержан ряд поправок к законопроекту — в частности, из него предлагается исключить возможность введения запрета на продажу алкоголя на объектах общепита лишь на основании решения собрания собственников квартир.

Кроме того, в отличие от первоначальной версии доработанная редакция уже не содержит норм, обязывающих организации общепита обеспечивать общественный порядок при продаже алкоголя, поскольку это относится к функциям полиции. Исключена и норма об обязательном вскрытии продавцом тары (упаковки) при продаже алкоголя в объектах общепита.

Законопроект по-прежнему устанавливает минимальную площадь зала обслуживания посетителей в объектах общепита, расположенных в МКД и на прилегающих территориях, где продается алкоголь, — 20 квадратных метров. Под площадью этого зала понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и/или покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

При этом региональным властям предоставляется право вводить и дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь при таких продажах. Но они будут обязаны по запросу Росалкогольрегулирования информировать ведомство о введенных ограничениях и о запрете на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД и прилегающих к ним территориях, а эта информация должна будет представляться в электронном виде в трехдневный срок со дня получения запроса.