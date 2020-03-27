МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг Международного инвестиционного банка (МИБа) на уровне "A-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг МИБа был также подтвержден, на отметке "A-2".

"Мы ожидаем, что рейтинг МИБа не будет невосприимчивым к значительной экономической неопределенности. По мере того, как COVID-2019 распространяется и власти применяют меры безопасности, что сдержит общий спрос, S&P Global Ratings теперь ожидает глобальную рецессию в 2020 году", — сообщает агентство.

К экономической волатильности добавляется также падение нефтяных цен и давление на экспортеров. В связи с этим агентство ожидает, что сложные операционные условия будут препятствовать выполнению стратегии переориентации МИБа в срок. Аналитики агентства прогнозируют более медленный рост кредитования, более низкое качество активов, а в целом — более сложные условия финансирования и ликвидности.

МИБ — международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. Страны-участницы — Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБе после 15-летнего перерыва возобновила Венгрия.