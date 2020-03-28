МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Оплата коммунальных услуг домохозяйств в России за прошлый год выросла на 4,2%, до 3 267 рублей среднего платежа в месяц, следует из результатов исследования банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за 2019 год и сравнили результаты с аналогичными показателями позапрошлого года. В выборку для исследования были включены данные пользователей мобильного банка.

"В 2019 году средний чек одной квитанции составил 3 267 рублей, практически не изменившись с 2018 года — ранее он был 3 135 рублей", — подсчитали авторы исследования.

При этом самые высокие расходы на "коммуналку", помимо Москвы и Санкт-Петербурга, были зафиксированы в Набережных Челнах, Тюмени, Краснодаре, Ижевске и Тольятти.