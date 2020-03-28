ПЕКИН, 28 мар — ПРАЙМ. Возобновление производства и возврат людей к работе в Китае в последние недели идет довольно активно на фоне успехов в борьбе с эпидемией коронавируса, хозяйствующие субъекты в Китае возобновили работу уже на 97,6%, заявил на пресс-конференции в субботу глава департамента продвижения потребления министерства коммерции КНР Ван Бинь.

"По состоянию на 27 марта оптовые рынки сельскохозяйственной продукции возобновили работу на 99,4%, хозяйствующие субъекты возобновили работу на 97,6%, объем сделок по сравнению с началом февраля вырос на 50%", — сообщил Ван Бинь.

Он также сообщил, что крупные сетевые супермаркеты и магазины шаговой доступности возобновили работу на 99,5% и 95,4% соответственно, при этом все имеющиеся в стране платформы электронной коммерции давно работают, и 84,5% зарегистрированных на этих платформах магазинов и продавцов вернулись к работе.

Предприятия общественного питания и гостиничной сферы возобновили работу на 80% и 60%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.