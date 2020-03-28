МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Президент Владимир Путин снял Андрея Липова с поста начальника кремлевского управления по информационным технологиям, указ опубликован на сайте Кремля в субботу.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников писали, что Липов может возглавить Роскомнадзор вместо Александра Жарова, который стал гендиректором "Газпром-медиа".

"Освободить Липова Андрея Юрьевича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи", — гласит указ.

Другим указом на его место назначена Татьяна Матвеева.