МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле и продаёт все активы в этой стране компании, на 100% принадлежащей российскому правительству, сообщает "Роснефть". В результате сделки компания получает пакет собственных акций в размере 9,6%, уточняется в сообщении.

"Сегодня "Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", — говорится в релизе.

В результате исполнения соглашения и реализации активов "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакет собственных акций в 9,6%, подчёркивается в сообщении.