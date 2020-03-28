МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не ждет негативного воздействия на рынок электроники в России из-за ограничений на границе, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Правительство России приняло решение с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Такое решение принято для предупреждения проникновения коронавируса в Россию. Ограничения не коснутся водителей грузовых автомобилей международного сообщения.

"В случае если ограничения не коснутся международных автоперевозчиков и доставки авиагрузов, данная мера не должна оказать негативного воздействия на рынок", — сказал Гуськов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.