МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" "Роснефти", следует из комментария пресс-секретарь компании Михаила Леонтьева РИА Новости.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.

"Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле. Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов", — ответил Леонтьев на вопрос, рассчитывает ли компания на снятие санкций США со своих "дочек".

В американском минфине, который ранее ввел санкции в отношении двух "дочек" "Роснефти", подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет "конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия".

Леонтьев также рассказал, какая судьба ждёт пакет в 9,6% собственных акций, который "Роснефть" получит в обмен на эти активы. "Дальнейшая судьба акций будет решаться акционерами компании "Роснефть", — сказал собеседник.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сделка в общем соответствует интересам всех акционеров компании.

США ранее поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading. США обвиняют структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — в 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.