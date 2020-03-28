МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Сделка "Роснефти" по продаже российскому правительству активов в Венесуэле логична в свете санкций США, но Россия не уходит из Венесуэлы, а лишь переформатирует свое присутствие там на более надежный уровень, заявил РИА Новости замруководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.

"На мой взгляд, это вполне логичный шаг со стороны "Роснефти" в Венесуэле, поскольку компания подвергается жестким санкциям со стороны США. В конце прошлого — начале этого года санкциям были подвергнуты трейдинговые компании "Роснефти". Я думаю, это шаг в первую очередь сориентирован на то, чтобы выводить из-под удара "Роснефть", — заявил эксперт.

Кроме этого, считает он, сделка направлена на то, чтобы "деятельность наших компаний в Венесуэле в дальнейшем была под более надежной защитой", причем не только для российских.

"Де-факто все это передается под крыло правительства России, что является надежным зонтиком – и не только для уже существующих немалых активов. Не забываем, что в Венесуэле ведут активную деятельность не только российские компании, но и компании наших союзников. Для всех них это позитивный сигнал", — сказал Бурых.

"Мы (Россия) не уходим из Венесуэлы, мы переформатируем эти отношения и выводим их на качественно новый уровень – более надежный. Правительство России не будет склонным настолько оглядываться на финансовые ограничения, которые есть у других операторов на этом рынке ", — подчеркнул политолог.