ВАШИНГТОН, 28 мар /ПРАЙМ/. Государственный департамент США не стал комментировать в субботу тему возможности ослабления санкционного режима в отношении "Роснефти" в связи с решением российской компании избавиться от активов в Венесуэле.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.

"Мы постоянно анализируем соответствующую деятельность и необходимость будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле. Мы не анонсируем наши действия по санкциям, но будем продолжать искать пути поддержки демократических устремлений венесуэльского народа", — ответил представитель Госдепа на просьбу РИА Новости прокомментировать решение "Роснефти" продать активы в Венесуэле и как это повлияет на санкционный режим.

Ранее пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РИА Новости, что "Роснефть" продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" "Роснефти".

США поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading, сообщило ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США

США обвиняют структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — в 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.