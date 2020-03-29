МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством до 17 апреля внести изменения в законодательство, упростив процедуру банкротства граждан, сообщается на сайте Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина", предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан", — говорится в опубликованном перечне поручений.

Поручения даны после обращения президента к россиянам в связи с распространением коронавируса. Срок исполнения поручения — 17 апреля.