МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 апреля начать дополнительные выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, об этом говорится в поручениях по итогам его обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление, начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно", — говорится в документе.