МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода уплаты страховых взносов в соцфонды для микропредприятий, пострадавших от коронавируса, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Продление на шесть месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", — сказано в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 30 марта 2020 года.