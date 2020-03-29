МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода уплаты страховых взносов в социальные фонды микропредприятиями, пострадавшими от коронавируса.

Соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к населению 25 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих… продление на шесть месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", — говорится в перечне поручений.

Согласно подпункту "б", в данный перечень входят отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавших, в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок выполнения поручения — 30 марта.