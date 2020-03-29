МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) готова сообщать ритейлерам о возможности временного найма персонала компаний, которые приостановили работу на выходной неделе, говорится в сообщении ассоциации.

"В связи с введением ограничений на деятельность компаний и организаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года Ассоциация компаний розничной торговли сообщает: ассоциация готова информировать членов АКОРТ о возможности использования (временного найма) персонала компаний, приостановивших свою деятельность в связи с упомянутыми ограничениями", — говорится в сообщении.

АКОРТ указывает, что ранее ряд компаний-членов ассоциации уже объявили о запуске программ временного трудоустройства. В частности, на прошлой неделе "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, сообщил, что договорился с сетями ресторанов быстрого питания Burger King и KFC о возможном трудоустройстве их сотрудников во время приостановки работы ресторанов.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей с сохранением зарплат за работниками. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

На выходной неделе в Москве и других городах России приостановлена работа торговых центров, ресторанов, кафе, баров, столовых. Аптеки, а также магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости продолжат работать.