ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом после длительного совещания по экономике, где высказывались самые разные прогнозы, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Совещание это длилось, действительно, часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге, вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям, и за ночь, собственно, уже дорабатывались формулировки. И утром, в первую половину дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил", — сказал Песков.

Он также отметил, что все озвученные президентом решения принимались непросто и даже приводили к спорам среди чиновников.

"Споры, действительно, были, споры были. Потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько "идеальный шторм". Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такого невозможно. И все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения, и задача правительства — принять единственное правильное решение", — добавил Песков.