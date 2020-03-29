КИЕВ, 29 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, и без помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт.

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта", — заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в Facebook офиса президента.