ПЕКИН, 30 мар — ПРАЙМ. Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

"По состоянию на 28 марта средний уровень загрузки производственных мощностей промышленных предприятий по стране уже достиг 98,6%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места составил 89,9%", — сообщил Синь Гобинь.

Средний коэффициент возобновления работы малых и средних предприятий достигает 76%.

При этом в провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавирусной инфекции, загрузка промышленных предприятий в среднем уже составляет 95%, примерно 70% сотрудников предприятий вернулись на рабочие места.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.