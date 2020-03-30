МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах до "АА-" с "AA" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг странового потолка был подтвержден на уровне "AAA", краткосрочные РДЭ в обеих валютах — на уровне "F1+". "Понижение рейтинга отражает значительное ослабление экономики Великобритании, вызванное воздействием вспышки COVID-19 и смягчением налогово-бюджетной политики", — объясняет свое действие агентство.

Ухудшение рейтинга также отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении торговых отношений между Великобританией и ЕС после выхода страны из Евросоюза (Brexit). Меры правительства для сдерживания вспышки коронавируса приведут к резкому увеличению дефицита бюджета и государственного долга, также отмечает Fitch.

Негативный прогноз отражает мнение агентства о том, что улучшение фискальных показателей после 2020 года не станет политическим приоритетом для правительства Великобритании. "Неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС может ограничить посткризисное восстановление экономики", — добавляет Fitch.

Fitch ожидает падения ВВП Британии в 2020 году примерно на 4%. В следующем году ожидается восстановление примерно на 3%, если меры по сдерживанию распространения вируса будут отменены во втором полугодии 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.