МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса и проработать возможность введения аналогичных у себя. Россия из-за коронавируса ограничила движение через госграницу

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

"Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Вчера также указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности, шаги, которые там предпринимаются — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", — отметил он.

ШТРАФЫ

Основная задача правительства РФ сейчас — работать на опережение, минимизировать распространение коронавируса, ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, и правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, заявил Мишустин.

"Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса… Ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, и правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях", — сказал он в ходе совещания в понедельник с вице-премьерами.

КОМФОРТ

Мишустин заявил, что власти делают все, чтобы люди комфортно провели нерабочую неделю, а те, кто нарушает режим, не могли распространить коронавирус. Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду, 25 марта, пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"С сегодняшнего дня, в соответствии с указом президента, в России началась нерабочая неделя. Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", — сказал он в ходе совещания в понедельник с вице-премьерами.

МОНИТОРИНГ БИЗНЕСА

Мишустин заявил, что подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг совместно с рядом ведомств займется мониторингом финансового состояния системообразующих предприятий.

"Еще один важный аспект нашей работы – мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций. Я подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием их состояния", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Это очень важно — учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать", — добавил премьер.

Правительство России в текущей ситуации в первую очередь поможет отраслям, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса, в их числе как транспорт и туризм, так и бытовые услуги, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство будет оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", — сказал он.

"Мы окажем помощь транспортной сфере – это авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов. В частности, подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые осуществляют вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию", — сказал он.

"Готовим также меры поддержки организаций, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе. А также у предпринимателей, которые занимаются общественным питанием. Кроме того, в списке организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, и, конечно, вся сфера бытовых услуг: Это и химчистки, и парикмахерские, и ремонтные мастерские и другие предприятия", — добавил премьер-министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.