МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Кремле просчитывали последствия для экономики от мер по борьбе с коронавирусом, но считают это вторичным на фоне главной задачи по сохранению здоровья россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для снижения распространения инфекции президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной с сохранением заработной платы. Обязательный режим самоизоляции был с понедельника введен для всех жителей Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста.

"Безусловно, просчитывали, это раз, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи — это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности — они носят вторичный характер", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просчитывали ли в Кремле экономический ущерб от режима изоляции.

Вместе с тем на вопрос о конкретных цифрах, в частности, по росту безработицы, Песков ответить затруднился.

"Нет, я сейчас не могу это сделать", — сказал Песков.

"Принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными, наиболее эффективными… У нас сейчас принимают те меры, которые считают целесообразными", — ответил Песков на вопрос о том, почему Кремль не хочет вводить режим чрезвычайного положения.

Он добавил, что у Путина есть своя точка зрения на ситуацию и ему необходимо ежедневно принимать решение.

РЕШЕНИЕ МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом РФ Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом в столице, рассказал Песков.

Накануне Собянин ввел режим полной самоизоляции в Москве для всех жителей. Выходить из дома разрешили за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы.

"Разумеется, любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства. Тем более Сергей Семёнович (Собянин) возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию", — сказал Песков.

"Я не буду давать никакую юридическую оценку. Я не являюсь юристом. Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, и меры, собственно, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. И все они осуществляются в интересах людей. Юридическую оценку давать я не буду", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания сенатора Андрея Клишаса.

Клишас на фоне новых ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса заявил, что вводить ограничения на перемещения россиян может только парламент и президент.