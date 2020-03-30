МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Регионы вслед за Москвой и Подмосковьем введут у себя режим самоизоляции – к этому их призывают власти ради сохранения здоровья граждан. Однако далеко не все местные бюджеты смогут позволить себе с легкостью пережить этот период. Кое-где понадобится помощь федерального правительства, чтобы не допустить массового банкротства предприятий реального сектора.

Фактическая самоизоляция российской столицы, о которой было объявлено накануне, уже привела к прекращению работы многих магазинов, торговых и развлекательных учреждений. Столичные власти обещают ввести систему контроля за перемещениями граждан, снабдив каждого специальным пропуском. За нарушение грозят ввести многотысячные штрафы, при этом контроль будет ужесточаться по мере необходимости. Аналогичный режим введен и в Подмосковье.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры Москвы и области из-за COVID19 — продолжение действий федеральных властей и призвал другие регионы последовать этому примеру. "В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Он пообещал, что регионам выделят 33 млрд рублей на койко-места и медоборудование.

РЕГИОНЫ – НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

На данный момент сообщения о введении аналогичного режима объявили лишь отдельные регионы. "Пока региональные власти только призывают к самоизоляции, но уверен, что сегодня многие губернаторы выпустят свои указы. Полиция в провинции работает жестче, чем в Москве, поэтому с выполнением проблем не будет", — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Следует понимать, что Москва и Подмосковье находятся не в режиме каникул (гуляния в парках и "культурный отдых" на природе), а в статусе карантина, требующего самоизоляции и повышенных мер самозащиты со стороны населения. Руководство других регионов может использовать похожие правовые и организационные механизмы для реализации превентивных мер по сохранению здоровья граждан. При этом первым делом на местах должны формироваться ресурсы для создания и организации инфраструктуры лечебных учреждений и оснащения медперсонала всем необходимым для борьбы с COVID-19, говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

По его словам, региональные органы власти и местное самоуправление должны тесно работать с предпринимательским сообществом, вести мониторинг его состояния и обеспечивать меры поддержки, так как малый и средний бизнес находится под огромным давлением от сложившейся социально-экономической ситуации. Наибольший урон здесь получили отрасли транспорт и туризм, а также предприятия сферы услуг, что требуется учитывать при формировании соответствующих антикризисных планов субъектов РФ.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НЕ ВЫЖИТЬ

Бесспорно, бюджету столицы проще выдержать финансовую нагрузку, связанную с выполнением обозначенных мер. Регионам же для преодоления последствий карантина потребуется федеральная помощь, уверены эксперты. Очевидно, что все реальные производства будут закрыты. Кроме потерь от простоя, будут еще немалые затраты на последующий запуск — в некоторых случаях больше прямых потерь.

"Размер ущерба будет зависеть от срока продолжительности карантина. Если он продлится неделю или две, все мы отделаемся легким испугом, если несколько месяцев — большинство малых предприятий просто не переживет", — считает Журавлев.

Если в этой ситуации правительство возьмет на себя выплату зарплат неработающим и объявит происходящее форс-мажором, то социальную инфраструктуру удастся восстановить более или менее легко. Промышленное производство придется восстанавливать несколько месяцев, а может быть и дольше и при помощи государства. Без такой помощи средние предприятия вряд ли смогут наладить работу в прежнем режиме. Между тем, именно они являются основой региональной экономики и дают рабочие места, добавил он.

ПОМОЩЬ ИДЕТ

Правительство в понедельник обязало Минпромторг совместно с рядом ведомств мониторить финансовое состояние системообразующих предприятий. "Это очень важно — учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать", — указал Мишустин.

Как сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, в список системообразующих вошло более 600 предприятий. Сейчас идут консультации с регионами, и этот список дорабатывается.

По словам премьера, правительство России в текущей ситуации в первую очередь поможет отраслям, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. В частности, подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые осуществляют вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.

Готовятся меры поддержки организаций, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании. Кроме того, в списке кандидатов на помощь государства организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения и вся сфера бытовых услуг — химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.

Все платежи по уже взятым кредитам малых и средних предприятий будут перенесены на полгода. "При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети — банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей", — сообщил Мишустин. По его словам, с июля 2020 года правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых. Но вводить его субъекты РФ смогут по своему решению.

Во вторник пакет законопроектов, связанных с коронавирусом, рассмотрит Госдума.

​КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

На федеральном уровне Россия с 30 марта временно закрыла все сухопутные границы, включая российско-белорусский участок. "Учитывая, что в нашей стране на сегодня зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заражения (резкий рост зафиксирован с 24 марта), то на основе ситуации в других странах можно сделать неутешительный прогноз, что пик распространения вируса в стране мы будем наблюдать в конце апреля", — прогнозирует Соколов.

Он указал, что победа над эпидемией зависит от разумного поведения каждого гражданина. Отсутствие паники, соблюдение установленных органами власти инструкций и регламентов, ограничение всех видов активности, переход на удаленную работу дадут результат лишь в том случае, если каждый человек будет следовать установленным правилам беспрекословно.

При этом эксперты уверены, что введение крайних мер потребуется, только если произойдет резкий скачок заболевания и иные способы не сработают. "Обеспечить эти меры мы сможем лучше, чем в Италии, ведь сплотиться для борьбы — наша традиция", — считает Журавлев.

Но такие жесткие меры в российской глубинке вряд ли потребуются – плотность населения и его мобильность здесь далеки от итальянских реалий, да и соблазнов в виде посещения торговых центров и увеселений нет.

Если же говорить об общих макроэкономических последствиях и перспективах выхода из сложившейся ситуации, то эксперты воздерживаются от чрезмерного негатива. Темпы падения рубля (20-30% к доллару), по сравнению с кризисными периодами 1998 года (рост в 4-4,5 раза), 2008 года (рост 40-50%) и 2014 года (рост 80-100%) пока выглядят не так плохо. Это говорит о том, что либо правительство успеет предотвратить обвал рубля, либо из-за длительного спада экономической активности на фоне эпидемии в стране произойдут крайне серьезные экономические потрясения, говорит Соколов.

В случае обострения глобальных кризисных проявлений на фоне ослабленных коронавирусом национальных экономик, особенно в странах ЕС, ситуация может представлять "карточный домик", когда тяжелые экономические последствия в отдельной стране по цепочке обрушат экономики других стран. Тут последствия для России будут зависеть от масштабов кризиса на глобальной арене, прежде всего, в США и странах ЕС (Италия, Испания, Германия, Франция).​