МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Кабмин РФ установил максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей", — говорится в документе.