МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России удалось не допустить негативного сценария развития ситуации с коронавирусом, как во многих других странах, и это заслуга специалистов-эпидемиологов, их рекомендации не должны обсуждаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что нам удалось не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран, в огромной степени заслуга наших специалистов-эпидемиологов. Все последние месяцы они ведут напряженную работу. И все их рекомендации, требования должны неукоснительно соблюдаться. Отслеживайте и контролируйте эти вопросы", — сказал Путин на совещании с полпредами президента в федеральных округах.

Президент также заявил о необходимости исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, жестко пресекать любые спекуляции, монопольное взвинчивание цен.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", — сказал он.

Отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом скажутся на региональных бюджетах, у них могут возникать выпадающие доходы, но это не должно стать поводом урезать текущие бюджетные расходы, добавил Путин.

"Понимаю, что отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. У них могут возникать выпадающие доходы. Но что хочу подчеркнуть и на что обратить внимание коллег из регионов: несмотря на такую ситуацию, не следует урезать текущие бюджетные расходы", — сказал Путин в понедельник на совещании с полпредами президента в федеральных округах.

Сейчас задача, напротив, состоит в том, "чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объёме финансировать все запланированные программы и контракты", — подчеркнул он.

"Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать – работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий", — добавил президент.

Он указал, что региональные бюджеты в этой ситуации должны получить необходимую дополнительную поддержку. "Уже сейчас у субъектов Федерации есть возможность пользоваться казначейскими кредитами для покрытия так называемых "кассовых разрывов". Но лишь этой краткосрочной мерой ограничиться нельзя, этого недостаточно", — заявил Путин.

Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.