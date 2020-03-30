КИЕВ, 30 мар — ПРАЙМ. Парламент Украины со второй попытки назначил министром финансов Сергея Марченко, занимавшего пост замглавы администрации президента при Петре Порошенко, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Рада уволила Игоря Уманского с должности главы Минфина в связи с его заявлением об отставке.

Марченко закончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности "Управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук. На государственной службе находится с 2002 года. За это время работал на различных должностях в министерстве финансов Украины, государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и секретариате кабмина. С 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов.

В 2018-2019 годах, когда президентом Украины был Порошенко, работал на должности замглавы его администрации. В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную раду по списку партии "Украинская стратегия Гройсмана", которая не прошла в парламент.