МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Ведомства проводят детальный анализ нерыночных надбавок на оптовом энергорынке РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.

"Министерство ведет работу в соответствии с полученным поручением. Проводилось несколько обсуждений на различных площадках. Было решено провести более детальный анализ. Полученные результаты будут представлены в правительство", — сообщили в Минэнерго.

Ранее, 13 марта, "Коммерсант" сообщал, что вице-премьер Юрий Борисов поручил Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минприроды, ФАС совместно с "Советом рынка" и РСПП до 1 апреля оценить возможность отказа от части надбавок на энергорынке.

Программы развития электроэнергетики — строительство новых АЭС, ГЭС, ВИЭ, мусоросжигающих ТЭС и программа модернизации старой генерации финансируются за счет надбавок к цене на мощность для промышленных потребителей. Ведомства должны предложить варианты сокращения надбавок, в том числе через иные источники финансирования и внедрение конкурентных механизмов. Кроме того, поручено оценить, можно ли переложить нагрузку по снижению цен для отдельных регионов на бюджет.