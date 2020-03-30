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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Страны "большой двадцатки" должны сделать все возможное для восстановления нормальной работы ВТО, одного из важных институтов глобального управления, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, Решетников в понедельник принял участие во встрече министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции. Главной темой дискуссии стало влияние последствий распространения коронавируса на мировую торговлю.

По мнению Решетникова, в нынешних условиях необходимо сдерживать факторы, дополнительно усиливающие непредсказуемость и нестабильность многосторонней торговой системы.

"Поэтому призываем сделать все возможное для восстановления нормальной работы и совершенствования ВТО – одного из важных институтов глобального управления. G20 должна выступить локомотивом этой работы", — приводит слова Решетникова пресс-служба.

По итогам встречи министров торговли "большой двадцатки" было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние влиянию пандемии на торговлю.

"Министры договорились, что принимаемые странами G20 чрезвычайные меры, направленные на борьбу с последствиями COVID-19, должны быть целевыми, соразмерными, прозрачными и временными, соответствующими правилам ВТО", — отмечает пресс-служба российского министерства.

Кроме того, министры договорились продолжить мониторинг связанных с торговлей мер, вводимых в связи с пандемией. Впоследствии на основе данного мониторинга совместно с международными организациями страны G-20 проведут анализ влияния пандемии на мировую торговлю, инвестиции и глобальные цепочки добавленной стоимости.