ВАШИНГТОН, 30 мар /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали ускорение роста, который превысил 3,1-3,6%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.05 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,19%, до 22327,48 пункта. Минутами ранее рост превышал 3%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 3,62%, до 7774,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,35%, до 2626,65 пункта. При этом сразу после открытия индексы росли гораздо медленнее — в среднем на 1-1,4%.

Инвесторы продолжают с оптимизмом отыгрывать действия американского президента Дональда Трампа, направленные на поддержание экономики США. Так, в прошлую пятницу Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

Кроме этого, Федеральная резервная система США продолжает поддерживать ликвидность фондового рынка за счет выкупа ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое необходимо.

До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса.