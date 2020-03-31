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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Правительство в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована в Москве. Генеральным директором компании назначен Николай Рыбчук.

В ЕГРЮЛ указано, что основным видом деятельности "Росзарубежнефти" является управление холдинг-компаниями. Помимо этого, среди дополнительных видов деятельности указаны добыча нефти и нефтяного газа, добыча нефтяного газа, предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, а также деятельность в сфере трубопроводного транспорта.

Примечательно, что держателем реестра акционеров "Росзарубежнефти" является общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", которое также является держателем реестра акционеров "Роснефти". Основным видом деятельности ООО "Реестр-РН" является ведение реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ РФ.

Компания "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. Данный пакет акций на Московской бирже в пятницу, исходя из рыночных котировок, стоил порядка 310,773 миллиарда рублей.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснял РИА Новости, что компания продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" компании.

Согласно данным на сайте "Роснефти", основным акционером компании является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.

Потенциально только "Роснефтегаз" является компанией, которая могла расплатиться за сделку акциями "Роснефти". В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопросы относительно продажи "Роснефтью" венесуэльских активов.