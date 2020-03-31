МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 марта проведет совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Положение дел в российской экономике, оказавшейся под двойным ударом — из-за пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть — находится на постоянном контроле властей. На минувшей неделе кабмин определил перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В их числе сферы авиаперевозок, туризма, общественного питания, развлечений и другие. Среднему и малому бизнесу обещаны отсрочки по обязательным платежам, в том числе и по налоговым, а также льготные кредиты. Кроме того, кабмин следит за финансово-экономическим положением дел на системообразующих предприятий.

В совещании примут участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.