МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, допускающий направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с последствиями распространения коронавируса и другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Документ допускает возможность без внесения изменений в закон о федеральном бюджете финансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели. Но перед этим Минфин России должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату РФ.

Комиссия в срок не более трех рабочих дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы, а если она таких решений не принимает, то правительство вправе самостоятельно внести изменений в сводную бюджетную роспись бюджета РФ. Также без правки бюджета кабмин сможет в 2020 году увеличивать его расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае поступления в его доходную часть доходов Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству или дополнительных поступлений отдельных видов ненефтегазовых доходов.

Законопроект разрешает правительству в текущем году увеличить сумму реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда сверх установленных ранее объемов, а также предоставлять госгарантии РФ в рублях с превышением их установленного предельного объема, но без превышения предельного объема внутреннего госдолга РФ. Помимо этого, кабмин сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования сверх установленных сейчас верхних пределов государственного внутреннего и внешнего долга РФ в целях замещения источников финансирования дефицита бюджета.

Региональные и местные власти без правки своих бюджетов тоже смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции и другие цели, а также превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга. При этом срок предоставления бюджетных кредитов регионам на пополнение остатка средств на счете увеличивается с 90 до 180 дней, а правительству РФ предоставляется право перенести с 2020 года на более поздние сроки погашение регионами задолженности по бюджетным кредитам.

"Порядка 78 миллиардов (рублей) регионы в этом году не будут возвращать в виде бюджетных кредитов, потому что нормы предполагают перенос возвратов этих бюджетных кредитов за 2024 год с 2020 года", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это крайне важно сегодня для регионов, потому что все иное для них было бы нагрузкой на бюджет, пояснил он.