ВАШИНГТОН, 31 мар /ПРАЙМ/. Рост ВВП КНР составит в 2020 году 2,3% против 6,1% в 2019 году из-за пандемии коронавируса, прогнозирует в своем докладе Всемирный банк.

"Рост в Китае по прогнозу сократится до 2,3% в базовом сценарии и 0,1% в негативном сценарии в 2020 году против 6,1% в 2019 году", — говорится в докладе.

В целом рост Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируется на уровне 2,1% против 5,8% в 2019 году. В наихудшем сценарии прогнозируется спад экономики региона на 0,5%. Также в худшем сценарии 11 миллионов человек в регионе могут оказаться на гране бедности, в то время как ранее прогнозировалось, что 35 миллионов, напротив, "выбьются" в средний класс в 2020 году.

В частности, в худшем сценарии спад ВВП Индонезии составит 2,3%, Малайзии — 4,6% и Таиланда — 5%, прогнозирует банк.

"В дополнение к жестким действиям на уровне государств более глубокое международное сотрудничество является наиболее эффективной вакциной против этой вирусной угрозы", — приводятся в сообщении ВБ слова Аадитьи Матту, главного экономиста по АТР во Всемирном банке.