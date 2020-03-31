МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале сохранилась на уровне января в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в стране в феврале составило 1,59 миллиона человек, что на 30 тысяч (на 1,9%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,25 миллиона человек, снизившись на 42 тысяч человек (на 1%) в годовом выражении.