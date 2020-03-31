ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1,1%, как и ожидалось
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2019 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,1%, а в квартальном — не изменился, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
В третьем квартале рост ВВП Великобритании составлял 1,2% в годовом выражении, а в квартальном — 0,5%.
Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в четвертом квартале замедлился до 0,2% с 0,5% в третьем. Строительный сектор снизился на 0,7%, тогда как кварталом ранее наблюдался рост на 1,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200331/831172257.html