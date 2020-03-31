МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства в условиях чрезвычайных ситуаций.

Данная инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. В пояснительной записке отмечается, что документ разработали для "урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".

Согласно законопроекту, кабмин получит право вводить на территории России режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при их введении.

Также среди предложений – наделить правительство правом принять решение о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда в страну.

Кроме того, у правительства появится право устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях ЧС.

Законопроектом предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок: предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства. Помимо этого, предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

Также устанавливается возможность для кабмина вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме того, предусмотрена поддержка туроператоров. Законопроектом вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства Российской Федерации по каждой "закрытой" стране.