МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий снижение до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения президента РФ.

"Уменьшение страховых взносов в два раза является очень важным решением, потому что оно является не только антикризисным. Президент дал поручение, что эта мера должна стать постоянного действия, и закон прописан так, что эта мера сохранится. Малый и средний бизнес должен понимать, что это перспектива. Одновременно стимулируются выплаты с зарплат более одного МРОТ", — заявил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Пои этом депутат считает важным, что данная норма начнет действовать уже с 1 апреля 2020 года, то есть иметь обратную силу.

Президент РФ Владимир Путин поручил внести соответствующие изменения в законодательство после обращения к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что снижение страховых взносов с 30% до 15% должно стать стимулом для работодателей в сфере малого и среднего бизнеса повысить зарплаты своим сотрудникам.