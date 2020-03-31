МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России на пленарном заседании во вторник приняла во третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина.

Еще одна принятая мера — наказание до 5 лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

Авторами инициативы стали председатель ГД Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предложенными поправками в статье 236 УК предлагается ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Наказание предусматривается в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы до 2 лет.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 5 лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 7 лет. Расследование данной тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории – к ведению следователей органов внутренних дел.

Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в законе идет речь о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. По его словам, если же имело место умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статья 205, 213, 281 УК РФ).

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, вводящие наказание за распространение фейков о ситуации с коронавирусом. Как пояснил Крашенинников, уголовная ответственность за подобные деяния, повлекшие тяжкие последствия, предусматривается в отношении физических лиц, а в в отношении юридических лиц предусмотрена административная ответственность с повышенными санкциями в КоАП.

В этой связи в новой статье 207.1 УК устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств: такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет.

Кроме того, если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК, за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.