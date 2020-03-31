МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от налогов, будут облагаться НДФЛ.

Поправки внесены правительством РФ. Они исключают из Кодекса пункт 25 статьи 217 Налогового кодекса, согласно которому от НДФЛ освобождаются "суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям, и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств-участников Союзного государства и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления".

Из Налогового кодекса также исключается норма, по которой купонный доход по выпущенным российской компанией начиная с 2017 года рублевым облигациям освобождается от НДФЛ. Такая льгота действует сейчас, если доходность этих облигаций не превышает ставку ЦБ не более чем на 5 процентных пунктов. С дохода выше этого "потолка" сейчас взимается налог по ставке 35% — одобренными проправками предлагается исключить эту норму.

Подоходным налогом по ставке 13% теперь будут облагаться и "доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных после 1 января 2017 года".