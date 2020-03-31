МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном Instex в обход санкциям США состоялась, в Иран отправлена партия медтоваров, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении МИД ФРГ.

"Франция, Германия и Соединенное Королевство подтверждают, что первая транзакция успешно проведена через INSTEX, что сделало возможным вывоз медицинских товаров из Европы в Иран. Эти товары прибыли в Иран", — говорится в заявлении.

Отмечается, что после первой сделки представители INSTEX продолжат работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями, чтобы развивать этот механизм расчетов.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.