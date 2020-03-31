АЛМА-АТА, 31 мар — ПРАЙМ. Казахстан вводит временный запрет на ввоз нефтепродуктов из России, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Республика Казахстан вводит временный запрет на ввоз из Российской Федерации бензинов, дизельного и авиационного топлива на внутренний рынок Казахстана", — говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, Казахстан отменяет запрет на вывоз с территории республики автомобильным транспортном товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТН ВЭД ЕАЭС (горюче-смазочные материалы).

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства, данные меры, утвержденные приказом главы ведомства, вступят в силу с 1 апреля текущего года.

Источник в нефтегазовой отрасли сообщил РИА Новости, что принятые меры нацелены на недопущение возникновения избытка нефтепродуктов на внутреннем рынке и на стимулирование экспорта.