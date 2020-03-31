МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новый налог на проценты с вкладов не связан с текущей ситуацией в экономике, есть необходимость обеспечить стабильность в перспективе, заявил во вторник премьер РФ Михаил Мишустин.

"Отдельно хотел бы остановиться на предложении, которое было подготовлено и внесено правительством. Президент в своем обращении к гражданам объявил о планируемом введении налога на так называемый процент на доход с банковских вкладов. Хотел бы дать дополнительные, более развернутые пояснения по реализации этой меры", — сказал он в ходе совещания правительства.

По словам Мишустина, "речь не идет о текущей экономической ситуации, а о необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе".

Он подчеркнул, что впервые налог коснется доходов, которые будут получены в 2021 году, а сам налог будет подлежать уплате только в 2022 году. "То есть в текущем, 2020 году, налог с таких доходов платить не надо", — заключил премьер.