МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддержал и согласовал предложение Минсельхоза о введении с 1 апреля временной квоты на экспорт из России ряда зерновых культур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Минсельхоз РФ в минувшую пятницу на фоне коронавируса предложил установить с 1 апреля по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в объеме 7 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

"Минпромторг России поддержал и согласовал предложение Минсельхоза России о введении с 1 апреля по 30 июня 2020 года нетарифной квоты в объеме 7 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы", — сообщили в Минпромторге.

В пресс-службе также указали, что согласование с Минпромторгом проекта постановления о введении квоты необходимо, поскольку министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по применению мер нетарифного регулирования.