МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Решение Банка России приостановить покупки золота на внутреннем рынке драгметаллов вполне обоснованно и было принято вследствие изменения ситуации на валютном рынке и благодаря достижению целевой доли золота в российских резервах. Эксперты прогнозируют рост экспортных поставок, что в свою очередь позволит увеличить приток валюты и будет дополнительной — хоть и небольшой — поддержкой для рубля.

Банк России объявил о прекращении с 1 апреля покупок золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

На 1 марта 2020 года в международных резервах РФ было накоплено 2,3 тыс тонн золота на 119,8 млрд долларов.

ОБОСНОВАННЫЙ ШАГ

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает этот шаг совершенно обоснованным.

“Учитывая, что ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу из-за падения цены на нефть ниже 43 доллара за баррель, у регулятора больше нет потребности наращивать инвестиции резервов в различные активы. Это решение является прямым следствием изменения ситуации на валютном рынке,” – говорит она.

В период, когда ЦБ должен продавать валюту от лица Минфина, он заинтересован в максимальной ликвидности резервов, а вложения в золото являются не такими ликвидными, как инвестиции в облигационные рынки развитых стран.

По оценкам Орловой, доля золота в российских резервах уже относительно высока — 21-22%, что сильно превышает уровень Китая (5%) и Индии (6%), с учетом того, что центробанки всех трех стран входят в топ-10 держателей золота в золотовалютных резервах. Потенциальный риск того, что госсбережения могут понадобиться на поддержку российской экономики, также способствует сокращению аппетита к инвестициям в золото, отмечает аналитик.

По мнению эксперта по инвестиционным стратегиям “БКС Брокер” Всеволода Зубова, приостановка увеличения запасов обусловлена достижением целевой доли в 20%. "С одной стороны, мы видим продолжение восходящего тренда цен на золото, c другой — в текущих условиях крайне важны ликвидные активы для быстрого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры. В связи с этим, текущее количество резервов выглядит оптимальным", — считает он.

Решение ЦБ связано с нежеланием регулятора излишне увеличивать долю золота в резервах на фоне их сокращения, предполагает и главный аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Международные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, сократились на 29,8 млрд долларов — до 551,2 млрд.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ

По мнению начальника управления аналитических исследований “Универ Капитала” Дмитрия Александрова, прекращение покупок золота ЦБ не окажут воздействия на рынок — ни на локальный, ни на глобальный. Когда-то ЦБ покупал золото для поддержки внутренних производителей и быстрого наращивания запасов, в последнее время эта активность существенно сократилась, были крупные продажи на экспорт.

Главный аналитик ПСБ Роман Антонов также полагает, что решение ЦБ по золоту вряд ли окажет влияние на рынок, но может привести к дополнительному увеличению экспорта. В конце 2019 года обсуждался вопрос о выдаче генеральной лицензии добывающим компаниям. Сейчас только банки имеют право покупать золото у добытчиков и реализовывать его, говорит он.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ

Решение регулятора указывает на снижение поддержки российских золотодобывающих компаний и в краткосрочной перспективе, и на долгосрочном горизонте, особенно если цены на нефть будут медленно восстанавливаться до 40-50 долларов, считает Орлова.

“Сейчас ЦБ нет смысла продолжать покупки — поддерживать производителей нет необходимости, а экспортные поставки позволят увеличить приток валюты, что будет служить дополнительной поддержкой курcа рубля, пусть и относительно небольшой», — добавляет Александров.

ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Евдокимова сомневается, что решение регулятора существенно отразится на ценах на золото. Они определяются, в основном, решениями инвесторов относительно структуры их активов и, как правило, получают существенную поддержку при переходе из рисковых активов в защитные.

“Учитывая ситуацию на рынках, мы ожидаем продолжения роста золота. Первой целью движения может выступать район 1950-2000 долларов за унцию”, — прогнозирует Антонов.

Зубов тоже не ждет резкого снижения стоимости золота в ближайшее время.

“Последствия пандемии еще впереди: нет четкого понимания, как сильно пострадает мировая экономика в первые два квартала, и как быстро будет восстанавливаться. Учитывая, что золото – это традиционный защитный актив, доля в портфелях инвесторов не будет снижаться, а при ухудшении ситуации в мире и вовсе расти”, — заключает он.