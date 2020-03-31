МОСКВА, 31 мар — Dow Jones. Профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф прекрасно знает, как выглядит финансовый кризис. Вместе со своей коллегой Кармен Рейнхарт он изучал кризисы последних 800 лет. Рогофф считает, что пандемия нового коронавируса может нанести по мировой экономике удар, сопоставимый с полученным от Великой депрессии. По его мнению, ситуацию осложняет состояние развивающихся рынков, корпоративные долги и предстоящие в этом году президентские выборы в США.

Профессор Рогофф, который является соавтором книги "На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства", побеседовал с Barrons о сходствах кризиса, спровоцированного коронавирусом, с Великой депрессией, о его способности трансформироваться в финансовый кризис, а также об общих чертах выборов и кризисов. Ниже приводится фрагмент этой беседы.

Barrons: Насколько последствия нынешней пандемии сопоставимы с Великой депрессией?

Рогофф: Главный вопрос в том, насколько быстро нам удастся восстановиться. Все, что сейчас делается, крайне важно, но эта битва будет выиграна или проиграна на фронте здравоохранения. Люди сравнивают нынешнюю пандемию с пандемией испанского гриппа. Но тогда экономика продолжала расти, потому что поставить ее на паузу возможности не было. Это я не в порядке критики (решений правительств о приостановке экономической активности).

Если судить по глубине спада от пикового уровня, то экономика США, вероятно, до уровней Великой депрессии не дойдет. Что касается мировой экономики, то она вполне может оказаться в худшей ситуации за полтора последних столетия. Если же нам удастся восстановиться на 95% за два года, то это будет гораздо лучше, чем во время Великой депрессии.

Barrons: Оптимисты рассчитывают на v-образное восстановление экономики осенью. Каково ваше мнение?

Рогофф: Я настроен скептически. Последствия удара, нанесенного по малому бизнесу, по авиакомпаниям, гостиницам и финансовому сектору, будут ощущаться долго. Если запирать людей дома на два месяца, а потом еще периодически запирать на трехнедельные периоды [в случае новых вспышек]… Стимулирование на стороне спроса крайне важно для прекращения паники, но дело не только в этом. Потрясения исходят и на стороне предложения.

Barrons: Что нужно делать, чтобы решить проблемы на стороне предложения?

Рогофф: Нам за это тройку с минусом следовало бы поставить, или еще хуже. Где тестирование, и где защитные костюмы? Мы плохо подготовлены, и даже с отличным стимулированием, если не будет решена проблема в сфере здравоохранения, мы все равно очень сильно пострадаем. В Европе похожие проблемы.

Barrons: Сопоставим ли нынешний кризис с прошлыми кризисами в Европе?

Рогофф: Главный вопрос [для оценки потенциала восстановления] заключается в том, что Европа будет делать дальше, поскольку масштабы этого кризиса больше, чем кризиса еврозоны. В Италии, например, политику строгой экономии ввести невозможно. Помимо гуманитарных последствий, здесь резко сократился ВВП. Должны ли они оплачивать долги в разгар кризиса в здравоохранении? Германия может разрешить Европейскому центральному банку выпустить, по сути, евробонды, приняв на себя часть рисков. Но я пока не видел в отношениях между европейскими странами никакого прогресса, который предполагал бы, что они смогут эту проблему решить.

(Продолжение следует)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ