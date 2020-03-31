МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте опустился до 120 пунктов с пересмотренного показателя февраля в 132,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 110 пунктов с первоначального значения февраля в 130,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в марте снизился до 88,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 108,1 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 107,8 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце опустился до 167,7 пункта с пересмотренного февральского значения в 169,3 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 165,1 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.