МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. АК "Алроса" в настоящее время рассматривает разные антикризисные меры, в числе которых в качестве одной из альтернатив — и возможный выкуп части алмазов Гохраном, сообщили РИА Новости в алмазодобытчике.

"Сейчас это не базовый сценарий, мы продолжим следить за ситуацией на мировых алмазных рынках и при необходимости будем корректировать прогнозы и планы", — отметили в компании.

Ранее во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфин обсуждает вопрос поддержки "Алросы" через выкуп части алмазов в Гохран. Однако пока никаких расчетов не было, сумма возможной покупки не определена.

Основными акционерами "Алросы" являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.