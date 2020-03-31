МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Отказ "Яндекс.Такси" от сделки по покупке "Везёт" логичен на фоне ситуации с коронавирусом, когда необходимо сосредоточится на решении связанных с эпидемией задач; позднее компания наверняка вернется к обсуждению сделки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" сообщил, что отозвал из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ходатайство по сделке о покупке активов сервиса "Везёт". Источник, знакомый с ходом сделки, рассказал РИА Новости, что решение обусловлено тем, что "Яндекс.Такси" хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров – водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке.

"В текущей ситуации новость неудивительная. За последние 2 недели весь "Яндекс", и "Яндекс.Такси" — в частности, переключились на решение большого числа социальных задач по борьбе с эпидемией. Это и перевозка врачей, и обеспечение логистики для ритейла, и социальные гарантии для таксистов и курьеров, и масштабные вливания компании в стимулирование падающего спроса. Сейчас компания в целом на передовой мер по борьбе с коронавирусом", — сказал генеральный директор Института исследований интернета, ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

"Учитывая также экономическую ситуацию в целом и неясность с длительностью ограничительных мер, логично, что компания отказывается от резких шагов и масштабных сделок. Однако, не сомневаюсь, что после завершения короновирусного кризиса "Яндекс.Такси" вернется к обсуждению сделки с "Везет", так как ее конфигурация выглядит логично для развития компании", — считает Казарян.

С ним согласна председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова. "Последствия ограничений, вводимых властями, уже вызвали резкое снижение спроса на услуги такси: в Москве мы видим снижение более 60%, в других регионах снижения колеблются в диапазоне от 20 до 30 процентов, но с постепенным введением режима самоизоляции ситуация будет только ухудшаться. Поэтому компании должны максимально вкладываться в поддержание спроса и поддержку таксопарков и водителей, а не в раздел рынка", — сказала Зарипова.

"Яндекс" уже пообещал вкладывать до 500 миллионов ежемесячно в стимулирование спроса, и отказ от сделки (с "Везет" — ред.) показывает, что эта задача сейчас стоит в приоритете. Сегодня важно все внимание и ресурсы направить на помощь отрасли и сохранение рабочих мест, особенно учитывая "вброс кадров", который может произойти в связи с ростом безработицы в других отраслях экономики", — добавила Зарипова.